A seguirse preparando para mantener liderazgo, convocan a egresados de la Facultad de Ingeniería Eléctrica de la UMSNH

La Universidad Michoacana, añadió, los preparó para afrontar todos y cada uno de los retos que se les presenten. Pero no se alejen de la institución, porque aquí tendrán la posibilidad de seguirse actualizando. Hay estadísticas que nos dicen que, a los cinco años de que un egresado de un área de ingeniería ha terminado la carrera, aproximadamente el 80 por ciento de los conocimientos técnicos ya se volvieron obsoletos. Entonces, hay que seguirse preparando para mantener ese gran liderazgo.

Por su parte, el director de la Facultad de Ingeniería Eléctrica, Roberto Tapia Sánchez, indicó que cada uno de los egresados y egresadas forjará una nueva historia en la etapa que tienen por delante. “No tengan temor de enfrentar los nuevos retos; utilicen las herramientas que sus profesores, padres y compañeros les transmitieron para afrontar todos los retos que se les presenten dentro de su vida laboral y personal”.