A seguir implementado estrategias firmes que abran más espacios para las mujeres, convoca Yarabí Ávila

“Hoy es un día para celebrar el esfuerzo, la constancia y la pasión de las y los egresados, su profesión va más allá de lo técnico, su profesión también requiere sensibilidad, compromiso y gran responsabilidad”, sostuvo.

En este marco, precisó que, de acuerdo a cifras de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES), existen cerca de 65 mil profesionales veterinarios en México, de los cuales, el 46 por ciento son mujeres.

“Me da mucho gusto que el día de tengamos muchas egresadas, eso quiere decir que las mujeres también vamos acercándonos a otras actividades y que también tenemos que defender con dignidad lo que hemos aprendido y que los espacios los ganamos con ese gran conocimiento, con esa fuerza y con ese valor para tomar decisiones y para generar acciones de impacto”, sostuvo.

En este sentido, comentó que, al culminar su formación universitaria seguirán los desafíos, por lo que las y los convocó a desempeñarse con ética.