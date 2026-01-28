A doblar el paso convoca Yarabí Ávila al funcionariado nicolaita; Gabinete cierra filas con la rectora

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- A redoblar el paso y a concluir la administración con sumo compromiso y responsabilidad, convocó la rectora de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH), Yarabí Ávila González al funcionariado nicolaita, en el marco de la ratificación de nombramientos de las y los integrantes del Gabinete Legal, quienes manifestaron cerrar filas en torno a la administración central.

Las funcionarias y funcionarios acompañados de integrantes de su equipo de trabajo presentaron los compromisos que se estarán desarrollando en el 2026 en el ámbito normativo, académico, financiero, administrativo, cultural, deportivo, científico y de investigación, de difusión, de infraestructura y transparencia, por mencionar algunos.

En este marco, la rectora Yarabí Ávila, mencionó que la administración a su cargo está comprometida con un proyecto histórico, “en el que todas y todos formamos parte, así es que cada una de las acciones que hagamos genera esa imagen positiva, esa fuerza para la Universidad Michoacana y este compromiso debemos asumirlo”.

Precisó que no se le debe tener miedo a la evaluación ya que permite la mejora continua, tras refrendar que el trabajo en equipo es la base para una gestión sólida y es una condición indispensable para lograr resultados sostenibles y sobre todo para dar claridad y rumbo.

“Me da mucho gusto el haber escuchado los compromisos que tenemos en cada una de las áreas, hablando de quien toma la palabra y que forma parte del Gabinete Legal, pero que también representan el trabajo y cada uno de los esfuerzos que se realizan en sus equipos de trabajo y que son fundamentales”.