¡Aún alcanzas! Concluye este martes registro para ingresar a Universidad Rosario Castellanos en Michoacán

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La secretaria de Educación, Gabriela Molina, reiteró que es el último día para que las y los jóvenes realicen su registro en la Universidad Nacional Rosario Castellanos (UNRC) campus Michoacán. Este proceso representa una oportunidad para acceder a estudios superiores gratuitos en los municipios de Zitácuaro, Zacapu y Múgica, como parte del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia.

La titular de la Secretaría de Educación del Estado (SEE) señaló que la institución ofrece una formación integral que busca eliminar las barreras de exclusión educativa en la entidad. La universidad fomenta el pensamiento crítico y el compromiso con el entorno, alejándose de los modelos tradicionales basados exclusivamente en la competencia individual para priorizar el desarrollo colectivo de los estudiantes michoacanos.