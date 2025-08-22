7 de cada 10 niños no comprenden lo que leen: Mexicanos Primero

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La organización Mexicanos Primero advirtió que la Nueva Escuela Mexicana (NEM) no está logrando impulsar el aprendizaje fundamental en estudiantes de nivel básico, particularmente en comprensión lectora y matemáticas.

Durante la presentación del informe Voces desde el aula, realizado con testimonios de 30 docentes de Yucatán, Jalisco, Sinaloa y Michoacán, se concluyó que el modelo educativo actual no prioriza el aprendizaje, y que los avances dependen casi exclusivamente del esfuerzo individual del profesorado.

Según la directora de la organización, Patricia Vázquez, siete de cada diez niños de 10 años no comprenden lo que leen, consecuencia del rezago provocado por la pandemia y la confusa implementación de la NEM. “Hay evaluaciones que nos dicen que los niños traen dos o tres años de rezago; es decir, apenas están en nivel de primero de primaria”, comentó.