28 y 29 de noviembre se llevará a cabo el Recoelectrón Universitario 

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Este próximo 28 y 29 de noviembre se llevará a cabo una edición más del Recoelectrón Universitario que realiza la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH), por lo que se invita a la comunidad nicolaita, así como a la población en general a participar activamente en esta actividad en favor del medio ambiente.

El centro de acopio se instalará en el estacionamiento de Ciudad Universitaria, a un costado de las instalaciones de Radio Nicolaita en un horario de las 9:00 a las 16:00 horas en las fechas antes mencionadas.

A través del Recoelectrón se busca dar un adecuado manejo a los aparatos electrónicos y eléctricos que están en desuso, contribuyendo de esta manera a evitar la contaminación que pudieran generar.