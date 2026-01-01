2026: Michoacán se beneficiará con la Beca Rita Cetina en primarias públicas

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Michoacán será uno de los estados beneficiados con la Beca Rita Cetina en el nivel básico de educación, específicamente en primarias públicas, confirmó el coordinador nacional de Becas para el Bienestar, Julio César León.

De acuerdo con la dependencia federal, será durante el mes de enero cuando se den a conocer los requisitos y todo lo necesario para que las madres, padres y/o tutores de los menores puedan inscribirse para recibir esta beca; sin embargo, hasta el momento no hay una fecha definida para iniciar.

El coordinador comentó que las asambleas informativas en las primarias arrancarán en enero, con el objetivo de que, a más tardar en febrero, se realice la inscripción correspondiente, toda vez que se busca cubrir la totalidad de la matrícula de educación primaria pública del país.

De acuerdo con la Secretaría de Educación en el Estado (SEE), son 5 mil 117 escuelas primarias, las cuales cuentan con una matrícula de 332 mil 153 alumnas y alumnos de primero a sexto grado.