2025 fue un año histórico para el deporte nicolaita con el impulso de Yarabí Ávila

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).-Como nunca antes, la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH) alcanzó cifras históricas en cuanto a deportistas calificados y numero de medallas obtenidas en la Universiada Nacional 2025, resultado del apoyo decido que la rectora Yarabí Ávila González le ha dado al deporte y del talento y esfuerzo de las y los atletas nicolaitas.

Este año y después de terminar como la mejor universidad en las etapas estatal y regional, la Casa de Hidalgo logró calificar a 161 deportistas a la máxima justa estudiantil del país, una cifra histórica, de los cuales 69 estudiantes fueron mujeres y 92 hombres, que compitieron en 16 disciplinas como ajedrez, atletismo, triatlón, natación, taekwondo, bádminton, volibol de playa femenil y varonil, fútbol bardas femenil y varonil, fútbol asociación femenil y varonil, karate, judo, basquetbol 3x3 femenil y varonil, levantamiento de pesas, pádel, tiro con arco y box.