¡Únete! Del 18 de noviembre al 15 de diciembre, UMSNH tendrá colecta de cobijas

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Con el objetivo de apoyar a las personas en situación vulnerable durante la temporada invernal, la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH) lanzó una colecta de cobijas nuevas que serán distribuidas en comunidades que enfrentan bajas temperaturas.

La campaña solidaria se llevará a cabo del 18 de noviembre al 15 de diciembre, periodo durante el cual la comunidad universitaria y ciudadanía en general podrán acudir al centro de acopio ubicado en la Secretaría Auxiliar UMSNH, en el segundo piso del nuevo edificio de Rectoría.

“Ayúdanos a llevar cobijo a quienes más lo necesitan”, invita la institución en su mensaje, reforzando el compromiso humanista que caracteriza a la Casa de Hidalgo.