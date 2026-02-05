¡Últimos días! SEE recuerda preinscribir a tu hija o hijo

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La secretaria de Educación, Gabriela Molina, informó que las preinscripciones digitales para el ciclo 2026-2027 entran en su fase final, por eso invitó a las familias a asegurar espacios para primero, segundo y tercero de preescolar, primero de primaria y secundaria.

La titular de la Secretaría de Educación del Estado (SEE) recordó que el trámite se realiza en la plataforma del Sistema Integral de la SEE, dti.see.michoacan.gob.mx/sistema-integral-see/preinscripciones, para generar una cita digital. Este mecanismo facilita un proceso ordenado desde cualquier dispositivo, evitando filas en los planteles con mayor demanda.

“Invitamos a que nadie se quede fuera; este sistema ayuda a las familias para el ingreso de sus hijos”, señaló la funcionaria. Una vez que padres de familia o tutores capturan los datos generales y eligen el plantel de su preferencia, el sistema emite un comprobante necesario para la entrega física de documentos.

La secretaria de Educación solicitó revisar la información capturada y conservar el comprobante emitido para trámites posteriores. En caso de dudas, la SEE pone a disposición la mesa de ayuda en los correos mesadeayuda@see.michoacan.gob.mx y dti@see.michoacan.gob.mx. También se habilitó el número 443 945 9225 para atención exclusiva por WhatsApp.