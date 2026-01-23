Educación

Últimos días para registrarse en licenciaturas en línea de la UMSNH

Plazo de registro vence el próximo 28 de enero; realiza tu trámite hoy Inscripciones en Administración, Contaduría, Mercadotecnia y Derecho
Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Quedan pocos días para que cierre el registro del nuevo proceso de ingreso a la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH), impulsado por la administración de la rectora Yarabí Ávila González, con el objetivo de abrir más oportunidades de estudio para las y los jóvenes.

El próximo 28 de enero vence el plazo para que las personas realicen su trámite para estudiar en las licenciaturas en Administración, Contaduría, Mercadotecnia o Derecho en la modalidad en línea para el ciclo escolar 2026-2026.

El registro se debe realizar de manera personal a través del portal oficial www.umich.mx, teniendo a la mano: el acta de nacimiento, la CURP, certificado o constancia de estudios de bachillerato, Número de Seguridad Social (que se puede obtener en: serviciosdigitales.imss.gob.mx/gestionAsegurados-web-externo/asignacion), comprobante de domicilio, correo electrónico, número telefónico activo y propio, e identificación con fotografía.

Las y los aspirantes deberán presentar una evaluación diagnóstica el 30 de enero, para iniciar el ciclo escolar el próximo 2 de febrero; del 2 al 7 del mismo mes realizarán un curso de inducción en línea.

Las personas interesadas pueden solicitar mayor información a los teléfonos (443) 322 35 00, extensiones 3022, 3572 y 3573, o al correo: dpto.ingreso.escolar.dce@umich.mx.

