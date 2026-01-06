¿Tienes una SAS? Así cambiará tu trámite fiscal en 2026

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- A partir de 2026, el proceso de inscripción en el Registro Federal de Contribuyentes (RFC) y la obtención de la firma electrónica (e.firma) para las Sociedades por Acciones Simplificadas (SAS) se realizará conforme a los lineamientos establecidos por la Resolución Miscelánea Fiscal vigente, informó la Secretaría de Economía.

La información fue publicada el 28 de diciembre de 2025 en el Diario Oficial de la Federación (DOF), y compartida recientemente por la dependencia a través de sus redes sociales oficiales.

Según el aviso, estos trámites deberán gestionarse directamente en el portal del Servicio de Administración Tributaria (SAT), a través del siguiente enlace:

🔗 https://www.sat.gob.mx/portal/public/tramites/inscripcion-al-rfc-pm