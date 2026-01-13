Tianguis de la Feria en Morelia se consolida como el más barato del estado: Sedeco

En Morelia, se reportaron precios de 997 pesos en Chedraui; mil 140 pesos en Bodega Aurrera; mil 170 pesos en Walmart; mil 176 pesos en Soriana y hasta mil 260 pesos en mercados tradicionales.

Mientras que en Zamora, el menor precio se ubicó en el mercado municipal con mil 176 pesos, seguido de Merza con mil 268 pesos; Soriana con mil 291 pesos; Bodega Aurrera con mil 293 pesos y Walmart con mil 353 pesos.

Por su parte, en Zitácuaro, Bodega Aurrera registró el costo más bajo con mil 158 pesos, seguido de Súper Che con mil 180 pesos y el mercado municipal con mil 359 pesos.

La Sedeco subrayó que este seguimiento permanente a los precios de la canasta básica se da en un contexto económico favorable, ya que la inflación de alimentos en Michoacán se mantiene por debajo del promedio nacional, lo que contribuye a mayor estabilidad y certidumbre para las familias michoacanas.

