Tómalo en cuenta: bancos cierran el 25 de diciembre por día inhábil

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Este jueves 25 de diciembre de 2025, con motivo de la celebración de la Navidad, las entidades financieras sujetas a la supervisión de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) suspenderán sus operaciones, al tratarse de un día inhábil oficial.
De acuerdo con las disposiciones publicadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la CNBV, el 25 de diciembre es uno de los días en los que los bancos y demás instituciones financieras no abrirán sus puertas al público, por lo que no habrá atención en sucursales.
Entre las entidades que suspenderán operaciones se encuentran:
Instituciones de crédito
Casas de bolsa
Sociedades financieras de objeto múltiple reguladas
Uniones de crédito
Fondos de inversión y sociedades operadoras
Sociedades cooperativas de ahorro y préstamo
Instituciones de tecnología financiera
La CNBV recordó que los servicios electrónicos como cajeros automáticos, banca en línea y aplicaciones móviles funcionarán con normalidad durante ese día, por lo que se recomienda anticipar pagos, transferencias o trámites que requieran atención presencial.
Además, la CNBV informó que para efectos de trámites administrativos ante esta Comisión, se consideran como días inhábiles los siguientes periodos:
Del 29 de diciembre de 2025 al 2 de enero de 2026
Durante estos días, no se computarán plazos para trámites o procedimientos ante la CNBV, por lo que se recomienda planificar con anticipación la entrega o gestión de documentación relacionada con el sector financiero.
