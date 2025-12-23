Tómalo en cuenta: bancos cierran el 25 de diciembre por día inhábil

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Este jueves 25 de diciembre de 2025, con motivo de la celebración de la Navidad, las entidades financieras sujetas a la supervisión de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) suspenderán sus operaciones, al tratarse de un día inhábil oficial.

De acuerdo con las disposiciones publicadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la CNBV, el 25 de diciembre es uno de los días en los que los bancos y demás instituciones financieras no abrirán sus puertas al público, por lo que no habrá atención en sucursales.