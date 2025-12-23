Economía

Tómalo en cuenta: bancos cierran el 25 de diciembre por día inhábil

ESPECIAL
MiMorelia.com
Publicado

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Este jueves 25 de diciembre de 2025, con motivo de la celebración de la Navidad, las entidades financieras sujetas a la supervisión de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) suspenderán sus operaciones, al tratarse de un día inhábil oficial.

De acuerdo con las disposiciones publicadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la CNBV, el 25 de diciembre es uno de los días en los que los bancos y demás instituciones financieras no abrirán sus puertas al público, por lo que no habrá atención en sucursales.

Entre las entidades que suspenderán operaciones se encuentran:

  • Instituciones de crédito

  • Casas de bolsa

  • Sociedades financieras de objeto múltiple reguladas

  • Uniones de crédito

  • Fondos de inversión y sociedades operadoras

  • Sociedades cooperativas de ahorro y préstamo

  • Instituciones de tecnología financiera

La CNBV recordó que los servicios electrónicos como cajeros automáticos, banca en línea y aplicaciones móviles funcionarán con normalidad durante ese día, por lo que se recomienda anticipar pagos, transferencias o trámites que requieran atención presencial.

Calendario de días inhábiles 2026 (efectos administrativos ante la CNBV)

Además, la CNBV informó que para efectos de trámites administrativos ante esta Comisión, se consideran como días inhábiles los siguientes periodos:

  • Del 29 de diciembre de 2025 al 2 de enero de 2026

Durante estos días, no se computarán plazos para trámites o procedimientos ante la CNBV, por lo que se recomienda planificar con anticipación la entrega o gestión de documentación relacionada con el sector financiero.

BCT

diciembre
CNBV
día inhábil
bancos cerrados

