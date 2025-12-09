SAT rompe récord con más de 4.9 billones de pesos recaudados

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En un contexto económico desafiante, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) anunció un hito en la historia fiscal del país: los ingresos tributarios crecieron 4.6% en términos reales entre enero y noviembre de este año, alcanzando la cifra sin precedentes de 4 billones 905 mil 415 millones de pesos.

La información, compartida por el organismo federal a través de un comunicado oficial, revela que esta recaudación representa un incremento nominal de 500 mil 591 millones de pesos respecto al mismo periodo del año anterior. Además, se superó en 102.3% lo programado por la Ley de Ingresos 2025 para este lapso.

El principal motor de este crecimiento fue el Impuesto Sobre la Renta (ISR), con una recaudación de 2 billones 652 mil 597 millones de pesos, lo que representa un incremento real del 5%. A su vez, el Impuesto al Valor Agregado (IVA) aumentó 1.4%, para ubicarse en 1 billón 369 mil 885 millones de pesos, mientras que el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) creció 4.4%, totalizando 617 mil 787 millones de pesos.