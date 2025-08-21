Economía

SAT confirma: Pagarás 30 pesos extra por cada 100 de compra en Temu y Shein

Temu, Shein, Alibaba y Shopee están entre las más afectadas, al provenir de China
Compras de Estados Unidos y Canadá quedan exentas gracias al T-MECDepositphotos
MiMorelia.com
Publicado

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Si eres de los que suele llenar el carrito en Shein, Temu, Alibaba o Shopee, es momento de ajustar el presupuesto. Desde el pasado 15 de agosto, México aplica un nuevo impuesto del 33.5% a las importaciones provenientes de países con los que no tiene Tratado de Libre Comercio (TLC), lo que encarece las compras en plataformas de origen asiático.

De acuerdo con la Secretaría de Hacienda y las Reglas Generales de Comercio Exterior, este gravamen impacta directamente a envíos simplificados por mensajería y paquetería que lleguen de China. En contraste, las compras desde Estados Unidos o Canadá están exentas gracias al Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

Para entender el impacto, basta un ejemplo: si antes comprabas un vestido en Shein por 450 pesos, ahora terminarás pagando alrededor de 600 pesos. Dicho de otro modo, por cada 100 pesos de compra deberás desembolsar unos 30 pesos adicionales.

México mantiene actualmente 14 TLC con 52 países y acuerdos comerciales con América Latina, Europa y otras regiones; sin embargo, China no está en la lista, lo que explica la entrada en vigor de este impuesto.

