SAT confirma: Pagarás 30 pesos extra por cada 100 de compra en Temu y Shein

Para entender el impacto, basta un ejemplo: si antes comprabas un vestido en Shein por 450 pesos, ahora terminarás pagando alrededor de 600 pesos. Dicho de otro modo, por cada 100 pesos de compra deberás desembolsar unos 30 pesos adicionales.

México mantiene actualmente 14 TLC con 52 países y acuerdos comerciales con América Latina, Europa y otras regiones; sin embargo, China no está en la lista, lo que explica la entrada en vigor de este impuesto.