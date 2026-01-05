Salario mínimo 2026: quién gana y quién no verá aumento

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Cada diciembre, el anuncio del aumento al salario mínimo en México genera la misma pregunta entre millones de trabajadores: “Si sube el salario mínimo, ¿por qué no sube mi sueldo?”. La respuesta se encuentra en la Ley Federal del Trabajo (LFT) y en la manera en que las empresas estructuran los salarios.
Este 3 de diciembre, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, anunció que el salario mínimo general tendrá un incremento del 13% a partir del 1 de enero de 2026, beneficiando directamente a 8.5 millones de personas trabajadoras. Esto significa pasar de 315.04 pesos diarios a 9,582.47 pesos mensuales, mientras que en la Zona Libre de la Frontera Norte subirá 5%, alcanzando 440.87 pesos diarios y 13,409.80 pesos mensuales.
La ley no obliga a aumentar salarios superiores al mínimo
La LFT solo establece que nadie debe ganar menos del salario mínimo. Los salarios que ya superan este piso se rigen por contratos individuales, colectivos o políticas internas de la empresa.
Los ajustes dependen de criterios internos
Sueldos medios y altos se determinan por responsabilidades del puesto, productividad, antigüedad y resultados de la empresa. El anuncio de Conasami solo obliga a corregir salarios por debajo del mínimo.
No hay un “efecto dominó” obligatorio
En México, no existe un mecanismo que aumente automáticamente toda la escala salarial con el incremento del salario mínimo. La medida protege a los trabajadores de ingresos bajos, pero no garantiza aumentos en niveles intermedios o altos.
Trabajadores que ganan exactamente el salario mínimo.
Quienes perciban menos del mínimo (su empleador debe corregirlo).
Personas con contratos indexados al salario mínimo, común en algunos sindicatos.
Trabajadores informales cuya paga diaria se basa en el mínimo vigente.
Impacto positivo en equidad salarial
Solicitar revisión anual de contrato.
Documentar logros y nuevas responsabilidades.
Consultar salarios de mercado en tu sector.
Negociar prestaciones alternativas (bonos, seguros, capacitaciones).
Evaluar oportunidades externas si tu sueldo no se ajusta.
RPO