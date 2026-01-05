Salario mínimo 2026: quién gana y quién no verá aumento

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Cada diciembre, el anuncio del aumento al salario mínimo en México genera la misma pregunta entre millones de trabajadores: “Si sube el salario mínimo, ¿por qué no sube mi sueldo?”. La respuesta se encuentra en la Ley Federal del Trabajo (LFT) y en la manera en que las empresas estructuran los salarios.

Este 3 de diciembre, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, anunció que el salario mínimo general tendrá un incremento del 13% a partir del 1 de enero de 2026, beneficiando directamente a 8.5 millones de personas trabajadoras. Esto significa pasar de 315.04 pesos diarios a 9,582.47 pesos mensuales, mientras que en la Zona Libre de la Frontera Norte subirá 5%, alcanzando 440.87 pesos diarios y 13,409.80 pesos mensuales.