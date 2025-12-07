Quedan pocos días para regularizar situación vehicular sin multas ni recargos: Luis Navarro

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Secretaría de Finanzas y Administración, a través del Servicio de Administración Tributaria (Satmich), reconoce a las personas que durante noviembre realizaron 132 mil 735 trámites vehiculares, lo que se traduce en un monto de 329 millones 175 mil 105 pesos, señaló el tesorero estatal, Luis Navarro.

Recordó que el programa de condonación de multas y recargos en adeudos vehiculares se extendió hasta el viernes 19 de diciembre, con el fin de que haya un mayor número de personas beneficiadas, lo que les dará mayor seguridad al contar con documentos totalmente en orden y sin adeudos.

El responsable del manejo de los recursos públicos en Michoacán, destacó que la ciudadanía efectuó, en el período del 13 al 30 de noviembre, 120 mil 254 trámites y pagos de adeudos de refrendos y sustitución de placas extemporáneas, sin multas ni recargos, por un monto de 301 millones 440 mil 728 pesos, mientras en el caso de renovación extemporánea de licencias de conducir, 12 mil 481 personas aprovecharon la promoción, lo que representó a las arcas estatales la cantidad de 27 millones 734 mil 377 pesos.

El secretario de Finanzas invitó a la gente que aún tiene adeudos en temas vehiculares, como renovación de licencias de conducir, cambio de placas de circulación, refrendos 2025 y anteriores, y altas y bajas, a regularizarse y gozar de los beneficios derivados de la condonación de multas y recargos, cuyo plazo finaliza el 19 de diciembre.

BCT