Programa contra la inflación “PACIC” en México “fracaso rotundo”: Aquiles Córdova

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El dirigente nacional del Movimiento Antorchista, Aquiles Córdova Morán consideró como un “fracaso rotundo” la aplicación de las medidas incluidas en el Paquete Contra la Inflación y la Carestía (PACIC) presentadas por el gobierno de México en semanas pasadas.

En su mensaje semanal, el líder Antorchista dijo que pese a que existen posturas encontradas, desde su óptica, ni el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ni sus asesores han dado muestra de ser conscientes de la difícil inflación.

“Yo soy de los que piensan que el PACIC es un fracaso rotundo por una razón evidente, ni el presidente, ni quienes lo asesoran en estas materias han dado muestras de estar conscientes del carácter excepcional, muy complejo y difícil de explicar de la inflación mundial actual; al grado que tienen desconcertado a la flor y nata de los economistas del capital global”, señaló.

Córdova Morán refirió que la opinión en cuanto al programa federal en la “generalidad, es un fracaso y un invento más de la 4T”, en este sentido habría quienes opinan que “es una maniobra mediática y un plan sin bases científicas”; mientras en contraparte el líder gremial comentó que especialistas dicen que hay resultados pero lentos que se reflejarán hasta en un año.

En este tenor, el dirigente opinó que la inflación es una manifestación clara del “agotamiento globalizado neoliberal”, que consideró que no se puede curar con “viejas recetas”. Por lo que puntualizó que es el momento en que los trabajadores tienen que luchar por mejores salarios y mejor vida, pero “no una lucha contra el patrón, sino contra el capital”.

Indicó que dentro de estas medidas de contención se encuentran los subsidios a los combustibles, parte fundamental de las cadenas productivas como la gasolina, el gas y la energía eléctrica, pero señaló que este apoyo representa 330 millones de pesos. “Cantidad enorme de dinero que podría aplicarse de manera más productiva”.

“Creo que el error es más grave que eso, es contener la inflación y no arrancarla de raíz los subsidios podrán lograrlo son un paliativo caro, pero no una medida de fondo, se trata de medidas forzadas y temporales e imposibles de mantenerse, por lo que no sustituyen a las medidas correctas”, apuntó.

En cuanto a la eliminación arancelaria para la importación de 24 productos de la canasta básica de consumo, indicó que no se tiene claro el cómo se apoyará a los productores locales, luego del impacto ante la competitividad podría generar en sus economías.

Finalmente, apuntó que conoce de vendedores que han identificado cambios en la conducta de sus clientes es decir buscan “estirar el dinero” por la necesidad de “ahorrar y estirar el gasto que delatan el poco dinero”.

