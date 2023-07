Profeco sin quejas de consumidores en el marco del regreso a clases

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En Michoacán, la Oficina de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) no tiene registro de quejas de consumidores en el marco del regreso a clases y las compras de las listas de útiles escolares.

Así lo informó Daniel Nieto Martínez, director de Zona de la Profeco, quien invitó a madres y padres de familia a denunciar cualquier irregularidad a través de los canales oficiales de la dependencia.

“Ahorita no tenemos reportes del tema de regreso a clases, no tengo ninguna queja formal, si existiese alguna denuncia, el módulo de denuncias nos lo manda y nosotros lo vamos a atender. Ahora nos estarán viendo en sitio específicamente verificando el comportamiento comercial de las papelerías, sobre todo que a veces abusan o los descuentos no son muy claros”