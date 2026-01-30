PIB de México creció 0.8% en el cuarto trimestre de 2025: INEGI

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La economía mexicana registró un crecimiento de 0.8% durante el cuarto trimestre de 2025, en comparación con el trimestre inmediato anterior, de acuerdo con la Estimación Oportuna del Producto Interno Bruto Trimestral (EOPIBT) publicada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).
La información fue dada a conocer mediante un boletín oficial difundido a través de redes sociales, en el que el organismo señaló que, a tasa anual, el Producto Interno Bruto (PIB) presentó un incremento de 1.6%, con cifras ajustadas por estacionalidad.
De acuerdo con el reporte, el crecimiento económico observado entre octubre y diciembre de 2025 estuvo impulsado principalmente por el desempeño de las actividades terciarias, que incluyen comercio y servicios, las cuales registraron un avance de 0.9% a tasa trimestral. En tanto, las actividades secundarias, relacionadas con la industria y la manufactura, también crecieron 0.9% en el mismo periodo.
En contraste, las actividades primarias, que agrupan sectores como la agricultura, ganadería, pesca y aprovechamiento forestal, mostraron una disminución de 2.7% a tasa trimestral, lo que reflejó un comportamiento desigual entre los distintos sectores productivos del país.
A tasa anual, el INEGI detalló que las actividades primarias registraron un crecimiento de 6.0%, mientras que las terciarias avanzaron 2.0% y las secundarias 0.3%, lo que permitió que el PIB mantuviera una tendencia positiva al cierre del año.
El organismo precisó que la Estimación Oportuna del PIB se elabora con métodos econométricos y modelos estadísticos que permiten ofrecer un panorama preliminar del comportamiento de la economía nacional, aproximadamente 30 días después de concluido el trimestre de referencia. No obstante, aclaró que estas cifras no sustituyen los resultados definitivos del Sistema de Cuentas Nacionales de México.
Finalmente, el INEGI informó que la próxima actualización de este indicador económico se dará a conocer el 30 de abril de 2026, cuando se publique una nueva estimación correspondiente al primer trimestre del año.
BCT