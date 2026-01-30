PIB de México creció 0.8% en el cuarto trimestre de 2025: INEGI

De acuerdo con el reporte, el crecimiento económico observado entre octubre y diciembre de 2025 estuvo impulsado principalmente por el desempeño de las actividades terciarias, que incluyen comercio y servicios, las cuales registraron un avance de 0.9% a tasa trimestral. En tanto, las actividades secundarias, relacionadas con la industria y la manufactura, también crecieron 0.9% en el mismo periodo.

En contraste, las actividades primarias, que agrupan sectores como la agricultura, ganadería, pesca y aprovechamiento forestal, mostraron una disminución de 2.7% a tasa trimestral, lo que reflejó un comportamiento desigual entre los distintos sectores productivos del país.

A tasa anual, el INEGI detalló que las actividades primarias registraron un crecimiento de 6.0%, mientras que las terciarias avanzaron 2.0% y las secundarias 0.3%, lo que permitió que el PIB mantuviera una tendencia positiva al cierre del año.