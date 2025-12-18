Peso mexicano a 18.00 por dólar ¿Resiste la presión inflacionaria de EE.UU.?

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El tipo de cambio del peso mexicano comienza la jornada con un valor cercano a las 18,00 unidades por dólar, un nivel considerado psicológico y técnico por los analistas del mercado. A pesar de que el peso ha acumulado fortaleza en las últimas semanas, las condiciones actuales del mercado global y local ponen en duda su capacidad para continuar su apreciación o si, por el contrario, se enfrenta a una corrección de corto plazo.

Entre los principales factores que marcan esta incertidumbre se encuentra la inflación de Estados Unidos, que sigue siendo un motor clave para los movimientos del dólar, así como las decisiones de política monetaria de Banxico, el banco central mexicano.

La atención del mercado está puesta en la decisión de tasas del Banco de México, que podría anunciar un recorte de 25 puntos base, situando la tasa de referencia en 7,00%.

Este indicador será clave para evaluar la salud de la demanda interna y si existen señales de desaceleración económica. En cambio, una cifra más robusta podría ofrecer cierto respiro, al reducir la urgencia de un ciclo de relajación monetaria.

La volatilidad será el escenario más probable en el día, y dependiendo de cómo se desarrollen los eventos clave, el tipo de cambio podría experimentar movimientos tanto al alza como a la baja.