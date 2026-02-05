Pemex logra reducir su deuda financiera en más del 20%

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Petróleos Mexicanos (Pemex) ha logrado reducir su deuda en un 20.1%, tras haberla incrementado en 129.5% entre 2007 y 2018, según cifras oficiales presentadas durante la conferencia de prensa matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum.
La secretaria de Energía, Luz Elena González, y el director general de Pemex, Víctor Rodríguez Padilla, destacaron los avances financieros y productivos de la paraestatal. Entre ellos, la recuperación del flujo de efectivo, la reestructuración de deuda y el fortalecimiento de la capacidad de refinación y producción de fertilizantes.
Deuda: Se redujo 20% desde 2018; casi todas las deudas con proveedores han sido saldadas.
Reconocimiento internacional: Fitch Ratings, Moody’s y Standard & Poor’s mejoraron la calificación crediticia de Pemex.
Producción de crudo: Pasó de 600 mil a 1.2 millones de barriles diarios.
Meta 2026: Alcanzar los 1.8 millones de barriles diarios, destinados principalmente al consumo nacional.
Refinación: Operan las seis refinerías históricas, la refinería Olmeca (Dos Bocas, Tabasco) y Deer Park (Texas).
Fertilizantes y derivados: Producción aumentó más de 21%. También crecieron los volúmenes de azufre, coque y asfalto.
La presidenta Claudia Sheinbaum felicitó a la directiva de Pemex y subrayó el contraste con la etapa neoliberal, donde —dijo— se intentó “fragmentar y privatizar” la empresa. Enfatizó que hoy, Pemex avanza como “una empresa del pueblo para el pueblo”.
RPO