Economía

Pemex logra reducir su deuda financiera en más del 20%

La deuda alcanzó su máximo histórico durante la pandemia
Desde 2021 se observa una tendencia sostenida a la baja
Desde 2021 se observa una tendencia sostenida a la bajaESPECIAL
MiMorelia.com
Publicado

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Petróleos Mexicanos (Pemex) ha logrado reducir su deuda en un 20.1%, tras haberla incrementado en 129.5% entre 2007 y 2018, según cifras oficiales presentadas durante la conferencia de prensa matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum.

La secretaria de Energía, Luz Elena González, y el director general de Pemex, Víctor Rodríguez Padilla, destacaron los avances financieros y productivos de la paraestatal. Entre ellos, la recuperación del flujo de efectivo, la reestructuración de deuda y el fortalecimiento de la capacidad de refinación y producción de fertilizantes.

Claves de la recuperación de Pemex:

  • Deuda: Se redujo 20% desde 2018; casi todas las deudas con proveedores han sido saldadas.

  • Reconocimiento internacional: Fitch Ratings, Moody’s y Standard & Poor’s mejoraron la calificación crediticia de Pemex.

  • Producción de crudo: Pasó de 600 mil a 1.2 millones de barriles diarios.

  • Meta 2026: Alcanzar los 1.8 millones de barriles diarios, destinados principalmente al consumo nacional.

  • Refinación: Operan las seis refinerías históricas, la refinería Olmeca (Dos Bocas, Tabasco) y Deer Park (Texas).

  • Fertilizantes y derivados: Producción aumentó más de 21%. También crecieron los volúmenes de azufre, coque y asfalto.

La presidenta Claudia Sheinbaum felicitó a la directiva de Pemex y subrayó el contraste con la etapa neoliberal, donde —dijo— se intentó “fragmentar y privatizar” la empresa. Enfatizó que hoy, Pemex avanza como “una empresa del pueblo para el pueblo”.

FB: Gobierno de México
Te puede interesar:
Pemex aclara: ventas de crudo a Cuba son comerciales y legales
Desde 2021 se observa una tendencia sostenida a la baja

RPO

Pemex
deuda financiera

Más vistas

No stories found.
logo
Mi Morelia.com
mimorelia.com