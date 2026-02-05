Pemex logra reducir su deuda financiera en más del 20%

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Petróleos Mexicanos (Pemex) ha logrado reducir su deuda en un 20.1%, tras haberla incrementado en 129.5% entre 2007 y 2018, según cifras oficiales presentadas durante la conferencia de prensa matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum.

La secretaria de Energía, Luz Elena González, y el director general de Pemex, Víctor Rodríguez Padilla, destacaron los avances financieros y productivos de la paraestatal. Entre ellos, la recuperación del flujo de efectivo, la reestructuración de deuda y el fortalecimiento de la capacidad de refinación y producción de fertilizantes.