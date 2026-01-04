¡Ojo, Reyes Magos! Estas son las claves para regalar juguetes seguros y útiles

Comparar precios y calidad es clave

Profeco sugiere realizar las compras con anticipación, lo que permite evaluar mejor el tipo de juguete, su calidad, materiales y precio. Para ello, puso a disposición su herramienta en línea “Quién es Quién en los Precios” (https://qqp.profeco.gob.mx), donde es posible consultar y filtrar precios por tipo de producto: armables, de destreza, educativos, montables, entre otros.

Garantías, seguridad y comercio electrónico

La Procuraduría recordó la importancia de solicitar la garantía sellada, guardar el comprobante de compra y conservar la envoltura, elementos clave en caso de requerir un cambio o devolución.

En cuanto a la seguridad, se recomienda verificar que el empaque incluya la leyenda “fabricado con materiales no tóxicos”, que no tenga piezas pequeñas desprendibles, y que la pintura sea apta para uso infantil. Si el juguete tiene funciones electrónicas o mecánicas, se aconseja pedir al vendedor que lo pruebe antes de comprarlo.

¿Qué juguetes evitar?

Se recomienda evitar juguetes que fomenten la violencia, como réplicas de armas de fuego o productos que recompensen comportamientos agresivos, ya que pueden ser peligrosos y contraproducentes en el desarrollo infantil.

Finalmente, antes de usar cualquier juguete, se debe leer detenidamente el instructivo y las advertencias de uso, asegurando una experiencia segura y adecuada para cada niña o niño.

BCT