Nuevo récord: el oro alcanza 3 mil 508 dólares en los mercados

Ciudad de México (MiMorelia.com).- El oro volvió a brillar en los mercados internacionales al alcanzar un máximo histórico, tras superar la barrera de los 3 mil 500 dólares por onza durante las primeras operaciones en los mercados de valores.

El repunte se relaciona con las expectativas de recortes en los tipos de interés en Estados Unidos y la creciente incertidumbre por los aranceles impulsados por el presidente estadounidense Donald Trump, de acuerdo con el portal especializado Investing.

El oro al contado se elevó 0.8 por ciento, al situarse en 3 mil 508.54 dólares la onza, superando su récord anterior de 3 mil 501.59. Mientras tanto, los futuros del oro para diciembre alcanzaron un pico de 3 mil 578.20 dólares, consolidando la tendencia alcista del metal precioso.

agm