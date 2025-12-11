Michoacán avanza hacia la Indicación Geográfica del Aguacate para 2026: Sedeco

Uruapan, Michoacán (MiMorelia.com).- La Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco) informó que productores, empacadores, instituciones científicas y autoridades de los distintos órdenes de gobierno avanzan en la integración del expediente técnico para obtener la Indicación Geográfica “Aguacate de la franja de Michoacán”. El expediente se abordó en un encuentro con el director general del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), Santiago Nieto Castillo.

Este trabajo conjunto permitirá sustentar las características geográficas, culturales y productivas que distinguen al aguacate michoacano a nivel nacional e internacional. Durante el evento se recibió una placa conmemorativa en reconocimiento al inicio del proceso, el cual beneficiará a municipios con alta vocación aguacatera y reforzará la identidad del fruto como uno de los productos agrícolas más representativos de México.