México en la cuerda floja fiscal; alertan por deuda y crecimiento

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Una empresa estadounidense de servicios financieros, líder mundial en proveer calificaciones crediticias e índices de mercado lanzó una advertencia clara: el elevado déficit fiscal, el crecimiento sostenido de la deuda pública y los apoyos extraordinarios a Pemex y la Comisión Federal de Electricidad (CFE) podrían provocar una rebaja en la calificación crediticia soberana del país, actualmente ubicada en “BBB” con perspectiva estable.

En un análisis dirigido a inversionistas, titulado “¿Qué podría afectar la calificación soberana de México en 2026?”, la agencia subrayó que, de no contenerse oportunamente los déficits fiscales, la carga de la deuda y el costo de los intereses podrían superar lo previsto, debilitando las finanzas públicas.

La firma prevé que la economía mexicana crecerá poco más de 1% en 2026, después de un avance menor al 1% en 2025. Se trata, señaló, de una tasa comparativamente baja que refleja debilidades estructurales persistentes, las cuales, de prolongarse, podrían erosionar la estabilidad fiscal y presionar la calificación soberana.

La agencia recordó que su evaluación se basa en el desempeño estructural de largo plazo y no en factores coyunturales, como las recientes barreras comerciales impuestas por Estados Unidos. En ese sentido, subrayó que el PIB mexicano creció en promedio 1.8% entre 2000 y 2019, antes de la pandemia, una tasa inferior a la de otros países con calificaciones similares.

“La baja inversión privada ha limitado el crecimiento, reflejando en parte una relación tensa entre el gobierno y el sector privado”, concluyó la calificadora, al recordar que problemas de seguridad, rezagos en infraestructura, la competencia de China y deficiencias en las políticas económicas internas han pesado durante años sobre el desempeño económico del país.