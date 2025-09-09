México aplicará aranceles de hasta 50% a más de mil productos importados

De acuerdo con el decreto, la finalidad es dar certidumbre y condiciones de mercado justas a las industrias nacionales, muchas de ellas vulnerables frente a prácticas que alteran la competencia. El Gobierno sostiene que, durante años, la economía mexicana se integró a cadenas globales de valor en condiciones que favorecieron la importación de insumos, debilitando ramas productivas locales y aumentando la dependencia externa.

Con la actualización, los aranceles dejan de concebirse como un instrumento meramente recaudatorio y se plantean como una herramienta de política económica y comercial. La administración federal busca con ello proteger empleos, incentivar la proveeduría nacional y fortalecer la innovación tecnológica, en concordancia con el Plan Nacional de Desarrollo y el Plan México 2030.

El Gobierno Federal afirma que esta estrategia permitirá que al menos la mitad de la proveeduría estratégica sea nacional, con beneficios en el mercado laboral, cadenas productivas y un crecimiento económico más justo, competitivo y socialmente incluyente.

agm