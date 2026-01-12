México adelanta deuda 2026 con éxito en Europa; buscan gestión fiscal flexible

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- México adelantó parte de su programa de financiamiento externo para 2026 mediante la exitosa colocación de bonos sostenibles en el mercado europeo por un monto total de 4 mil 750 millones de euros, informó la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

Con esta operación, el gobierno federal aprovecha las condiciones favorables en los mercados financieros internacionales para fortalecer su posición como uno de los principales emisores de bonos vinculados a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) en América Latina.

La emisión fue estructurada en tres tramos: