México adelanta deuda 2026 con éxito en Europa; buscan gestión fiscal flexible

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- México adelantó parte de su programa de financiamiento externo para 2026 mediante la exitosa colocación de bonos sostenibles en el mercado europeo por un monto total de 4 mil 750 millones de euros, informó la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
Con esta operación, el gobierno federal aprovecha las condiciones favorables en los mercados financieros internacionales para fortalecer su posición como uno de los principales emisores de bonos vinculados a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) en América Latina.
Un bono a 5 años con tasa de 3.875% por 2 mil millones de euros.
Uno a 10 años con tasa de 4.875% por 1,750 millones de euros.
Y otro a 14 años con tasa de 5.375% por 1 mil millones de euros.
De acuerdo con Hacienda, la demanda alcanzó los 13 mil 500 millones de euros, 2.84 veces el monto emitido, con participación de más de 180 inversionistas internacionales, lo que refleja confianza en la estabilidad económica del país, pese al panorama geopolítico global.
Este adelanto de deuda forma parte del Plan Anual de Financiamiento 2026 y fue posible gracias a la actualización del Marco de Referencia Soberano de Financiamiento Sostenible, el cual refuerza la trazabilidad y transparencia del gasto público.
BCT