La inflación se come la Vitamina T; alzas de hasta 21%

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Todo sube. Y no se trata de un lujo que se volvió inaccesible, sino de la comida diaria del trabajador y que hoy necesita entre 100 y 250 pesos diarios para desayunar y aguantar la tarde con una torta y un refresco.
La cuesta de enero de 2026 no llegó despacio: cayó de golpe. En apenas las primeras semanas del año, los alimentos que integran el menú de la llamada Vitamina T —tacos, tortas, tamales— registraron aumentos de hasta más de 20%, dejando al bolsillo corto, asustado y con hambre.
Los tacos de canasta se coronaron como los grandes perdedores del arranque de año. Su precio subió 21.4%, con un sobreprecio promedio de tres pesos por pieza en taquerías y de uno a 1.5 pesos en puestos callejeros. Un golpe directo al desayuno más democrático del país.
No fueron los únicos. Los sopes —de frijoles refritos y queso rallado— y los pambazos de papa con chorizo aumentaron 20% en las primeras tres semanas del año. Hoy rondan los 30 pesos, precios que dejan a muchos con el puro antojo.
Y ni hablar del acompañante obligado. El refresco subió entre uno y ocho pesos. Hoy, una torta de 80 pesos y un refresco de 24 ya rebasan los 100 pesos. Para muchos, eso es todo el presupuesto del día.
Detrás del alza están los insumos: tortillas, carne, jitomate, chile, aceite, queso, frijol y hasta el ajo para la salsa. Comerciantes del ramo advierten que “la inflación real promedio es de 8% a 9%”, aunque las cifras oficiales del Inegi aseguren que no supera el 4%.
El segundo factor es el incremento de 13% al salario y el tercer factor, y el más peligroso, es la extorsión. El llamado derecho de piso —“de menos 500 varos a la semana”— representa hasta dos mil pesos mensuales para un pequeño comerciante.
Tacos de guisado: 14 a 16 pesos (+14.3%)
Tacos de suadero: 18 a 21 pesos (+16.6%)
Tacos de canasta: 14 a 17 pesos (+21.4%)
Torta sencilla: 75 a 80 pesos (+6.6%)
Tamales: 22 a 25 pesos (+13.6%)
Gorditas: 23 a 25 pesos (+8.7%)
Quesadillas: 24 a 27 pesos (+12.5%)
Pambazos: 25 a 30 pesos (+20%)
Sopes: 25 a 30 pesos (+20%)
Huaraches: 35 a 40 pesos (+14.2%)
Comida corrida: 80 a 90 pesos (+12.5%)
RPO