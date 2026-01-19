La inflación se come la Vitamina T; alzas de hasta 21%

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Todo sube. Y no se trata de un lujo que se volvió inaccesible, sino de la comida diaria del trabajador y que hoy necesita entre 100 y 250 pesos diarios para desayunar y aguantar la tarde con una torta y un refresco.

La cuesta de enero de 2026 no llegó despacio: cayó de golpe. En apenas las primeras semanas del año, los alimentos que integran el menú de la llamada Vitamina T —tacos, tortas, tamales— registraron aumentos de hasta más de 20%, dejando al bolsillo corto, asustado y con hambre.

Los tacos de canasta se coronaron como los grandes perdedores del arranque de año. Su precio subió 21.4%, con un sobreprecio promedio de tres pesos por pieza en taquerías y de uno a 1.5 pesos en puestos callejeros. Un golpe directo al desayuno más democrático del país.