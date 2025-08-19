Lázaro Cárdenas, el puerto mexicano que se perfila para atraer nuevas industrias

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El Puerto Lázaro Cárdenas cuenta con más de mil 100 hectáreas libres para nuevos negocios y proyectos de expansión, aseguró Alfredo Huesca, vocero del subcomité de promoción de este complejo marítimo. Destacó que ya existe la infraestructura necesaria y que en la actualidad operan en el recinto los principales operadores de contenedores del mundo, lo que consolida a la terminal como un punto estratégico para el comercio internacional.

Huesca subrayó que la particularidad del puerto es que sus terminales son nuevas y que es el único en el país que en menos de una década ha duplicado su operación. Entre los planes de crecimiento, adelantó que una de las terminales podría convertirse en la primera especializada en autos, lo que representaría una importante oportunidad de negocio y de generación de empleos.

“El puerto de Lázaro Cárdenas es nuevo y planeado, las terminales están recién construidas, una tiene cinco años y la otra no más de 15”, expresó.

En cuanto al tema de aduanas, el vocero explicó que se han mejorado los procesos para elevar la recaudación tributaria, gracias a sistemas de rayos X, validaciones centralizadas y revisiones exhaustivas de mercancías. Las aduanas del puerto pueden incluso colocar autos a un costado del buque y revisar el 100% de los contenedores que ingresan, lo que fortalece la seguridad y la transparencia en el comercio.

De acuerdo con la actual administración federal, la estrategia nacional para elevar la recaudación se centra en la simplificación de trámites y en una operación más eficiente de las aduanas, rubros en los que el Puerto Lázaro Cárdenas se perfila como un referente a nivel nacional.

