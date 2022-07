Inseguridad impacta en movilidad de materias primas en carreteras michoacanas: AIEMAC

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La inseguridad y percepción que se registra en el estado ha generado dificultades en la logística para transportar materia prima para actividad industrial en el estado señaló el presidente de la Asociación de Industriales del Estado de Michoacán A.C (AIEMAC), Carlos Enríquez Barajas.

En entrevista, el líder empresarial comentó que a corto y mediano plazo la inseguridad y la percepción impactan en la negativa de las empresas de logística de transitar en diversos tramos carreteros.

Explicó que entre los tramos con mayor dificultad se encuentra el de Lázaro Cárdenas-Uruapan y Morelia-Estado de México y Jalisco. Así mismo en zonas de la Tierra Caliente (TC).

Sin embargo, apuntó que pese a esas adversidades tienen que buscar otros proveedores de fletes con la intención de continuar con la actividad industrial.

En este sentido, el líder empresarial comentó que la imagen de seguridad del estado está pasando por la homogeneidad en el país, ya que “se tiene una perspectiva similar en todos los estados”.

“Hoy no hay un persecución en el tema industrial del tema de inseguridad o seguridad distinto a los demás estados, se está equilibrando, yo no he escuchado, pareciera que es la misma percepción en todos los estados”, apuntó.

