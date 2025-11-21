Funko Pop! en peligro de extinción para 2026

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La que alguna vez fue la empresa estrella del coleccionismo pop, Funko, se enfrenta hoy a una crisis financiera de proporciones épicas. Con pérdidas millonarias, ventas en picada y una deuda que supera los 240 millones de dólares, la firma ha encendido todas las alarmas al declarar formalmente “dudas sustanciales” sobre su capacidad de seguir operando más allá de 2026.

El fenómeno Funko Pop! —esas figuras cabezonas que conquistaron desde estantes de oficinas hasta convenciones de cómics en todo el mundo— parece tambalearse en su propia burbuja de plástico. Una burbuja que, tras años de crecimiento vertiginoso, ha estallado con fuerza.

En los últimos dos años, Funko ha visto cómo sus números caen estrepitosamente: en el segundo trimestre de 2025 reportó una pérdida neta de 41 millones de dólares y una reducción del 22% en sus ventas, seguida por un 14.3% más en el trimestre siguiente. Esta caída no solo golpeó a la empresa, también a los coleccionistas que invirtieron en figuras hoy depreciadas.