Franquicias mexicanas proyectan crecer 6% con Mundial

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Las franquicias en México esperan un crecimiento del 6% para 2026, impulsadas por el aumento del consumo interno asociado al Mundial de Futbol y la adopción de tecnologías como la inteligencia artificial (IA), informó la Asociación Mexicana de Franquicias (AMF).

Calificaron la proyección como “conservadora” y ligada al pulso económico nacional, tras un 2025 en el que la economía mexicana creció apenas 0.2% y el sector ajustó sus expectativas. Inicialmente, se esperaba un crecimiento del 10% en aperturas, pero el año cerró con 8% de expansión, según la presidenta de la AMF.

La AMF prevé que el Mundial eleve el consumo a partir del segundo semestre, y las franquicias se preparan con activaciones en Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey, con menús temáticos y dinámicas especiales para atraer a los consumidores.

En el ámbito internacional, nueve marcas mexicanas participaron en Yakarta, Indonesia, bajo la marca ‘Hecho en México’, y se prevén actividades en China en mayo, enfocadas en tecnología e IA para el modelo de franquicias.