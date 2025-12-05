Expectativas económicas bajan para México; prevén inflación de casi 4 %

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Analistas del sector financiero recortaron su expectativa de crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) de México a 0.4 % para 2025, según la más reciente Encuesta de Expectativas de Citi México, publicada este viernes.

La estimación representa una baja frente al 0.5 % previsto anteriormente y se aleja del optimismo del Gobierno Federal, que proyecta un crecimiento entre 1.5 % y 2.3 % para ese año.

El pronóstico más elevado fue el de Bank of America, que prevé un crecimiento de 0.6 %, mientras que entidades como Scotiabank y Valmex anticipan un incremento de apenas 0.1 %.

Para 2026, los especialistas también redujeron su expectativa de crecimiento de 1.4 % a 1.3 %, en un entorno marcado por la incertidumbre económica global, la transición presidencial y la persistencia de presiones inflacionarias.

En cuanto a la política monetaria, los participantes en la encuesta prevén un recorte de 25 puntos base en la tasa de interés del Banco de México (Banxico) en su próxima reunión de diciembre. La tasa cerraría 2025 en 7 %, según la mediana de estimaciones.