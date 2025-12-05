Expectativas económicas bajan para México; prevén inflación de casi 4 %

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Analistas del sector financiero recortaron su expectativa de crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) de México a 0.4 % para 2025, según la más reciente Encuesta de Expectativas de Citi México, publicada este viernes.
La estimación representa una baja frente al 0.5 % previsto anteriormente y se aleja del optimismo del Gobierno Federal, que proyecta un crecimiento entre 1.5 % y 2.3 % para ese año.
El pronóstico más elevado fue el de Bank of America, que prevé un crecimiento de 0.6 %, mientras que entidades como Scotiabank y Valmex anticipan un incremento de apenas 0.1 %.
Para 2026, los especialistas también redujeron su expectativa de crecimiento de 1.4 % a 1.3 %, en un entorno marcado por la incertidumbre económica global, la transición presidencial y la persistencia de presiones inflacionarias.
En cuanto a la política monetaria, los participantes en la encuesta prevén un recorte de 25 puntos base en la tasa de interés del Banco de México (Banxico) en su próxima reunión de diciembre. La tasa cerraría 2025 en 7 %, según la mediana de estimaciones.
En materia de inflación, las proyecciones también subieron. La inflación general esperada para 2025 aumentó a 3.79 %, mientras que la subyacente, que excluye productos de alta volatilidad como energía y alimentos frescos, se mantiene en 4.23 %, por encima de la meta oficial del 3 %.
Para el largo plazo, el promedio anual de inflación entre 2027 y 2031 se mantuvo sin cambios en 3.7 %, según el mismo estudio.
Finalmente, el tipo de cambio peso-dólar también fue ajustado. Se prevé que cierre 2025 en 18.51 pesos por dólar, y 2026 en 19.2, una ligera mejora respecto a los 19.31 pesos estimados en la encuesta anterior.
mrh