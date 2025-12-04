EU rompe récord de despidos y México tambalea en maquila y campo

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Mientras Estados Unidos enfrenta su mayor ola de despidos desde la pandemia de Covid-19, México experimenta una pérdida progresiva de empleos en sectores clave, revelando dos contextos distintos pero igualmente preocupantes en materia laboral.
De acuerdo con un informe de la consultora Challenger, Gray & Christmas, Estados Unidos acumuló 1.17 millones de despidos de enero a noviembre de 2025, un incremento del 54% respecto al año anterior. Esta cifra no se veía desde 2020, cuando la crisis sanitaria global paralizó economías enteras. Tan solo en noviembre, se anunciaron 71 mil 321 despidos, destacando casos como Verizon con más de 13 mil bajas y empresas tecnológicas que recortaron a más de 12 mil trabajadores.
Entre los principales motivos están la reestructuración empresarial, el cierre de operaciones y las condiciones de mercado. Además, se atribuyen 6 mil despidos al auge de la inteligencia artificial y 2 mil más a los aranceles comerciales.
En el primer trimestre de 2025, la población ocupada se redujo en 172 mil personas comparado con el mismo periodo de 2024.
En agosto, se perdieron más de 1.3 millones de empleos respecto a julio, tanto en el sector formal como informal.
Las maquiladoras, por ejemplo, reportaron casi 30 mil despidos en seis meses, lo que representa 166 despidos diarios en promedio.
Aunque la tasa de desocupación en México se redujo a 1.4 millones de personas en marzo, las condiciones de empleo empeoraron. La Tasa de Condiciones Críticas de Ocupación (TCCO) se ubicó en 33.6%, lo que refleja que más de un tercio de los trabajadores enfrentan ingresos insuficientes o largas jornadas laborales.
En ambos países, la inestabilidad económica global, la automatización y las nuevas políticas corporativas han transformado el empleo. Pero mientras Estados Unidos vive recortes masivos con cifras visibles y centralizadas, México enfrenta una erosión silenciosa del empleo formal, especialmente en regiones industriales como la frontera norte o el Bajío.
