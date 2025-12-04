EU rompe récord de despidos y México tambalea en maquila y campo

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Mientras Estados Unidos enfrenta su mayor ola de despidos desde la pandemia de Covid-19, México experimenta una pérdida progresiva de empleos en sectores clave, revelando dos contextos distintos pero igualmente preocupantes en materia laboral.

De acuerdo con un informe de la consultora Challenger, Gray & Christmas, Estados Unidos acumuló 1.17 millones de despidos de enero a noviembre de 2025, un incremento del 54% respecto al año anterior. Esta cifra no se veía desde 2020, cuando la crisis sanitaria global paralizó economías enteras. Tan solo en noviembre, se anunciaron 71 mil 321 despidos, destacando casos como Verizon con más de 13 mil bajas y empresas tecnológicas que recortaron a más de 12 mil trabajadores.