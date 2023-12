Estas son las proyecciones para el “superpeso” méxicano en 2024

Si bien el peso mexicano se ha convertido durante los últimos años en una garantía para muchos inversores, algunos especialistas del sector anticipan que esta tendencia se verá interrumpida en 2024. Según El Financiero, el buen rendimiento del peso frente al dólar podría implosionar bajo su propio peso.

Esto se debe principalmente a que México es un país cuya principal actividad es la exportación de productos y servicios, y una gran circulación de dólares puede resultar contraproducente, ya que es el Banco Central el que debe absorber el excedente. A nivel presupuestario, esto puede representar un problema: tanto para los organismos del estado como para los privados, se gasta en pesos pero se cobra en dólares.

Según los especialistas, las industrias como el turismo han alcanzado un techo a su crecimiento, mientras que las remesas en dólares están dejando de rendir frente a la fortaleza del peso mexicano. La política monetaria y las tasas de interés jugarán un papel fundamental para contener una disparada del dólar, el cual, según el Banco de México, podría llegar a valer 20 pesos por unidad.

Conclusión

El superpeso mexicano puede ser víctima de su propio éxito: el excedente de dólares puede llegar a producir un estrés a nivel presupuestario que obligue al Gobierno a ajustar la política cambiaria para contener el impacto en la balanza comercial. El superpeso seguirá rindiendo, con el riesgo de que nadie vaya a querer dólares.

