Esta herramienta de Profeco muestra qué empresa da más pesos por tus dólares

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Con el objetivo de que las familias mexicanas obtengan más valor por cada dólar enviado desde Estados Unidos, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) pone a disposición la herramienta digital Quién es Quién en el Envío de Dinero, disponible en su sitio web oficial.
A través de esta calculadora en línea, las personas pueden comparar remesadoras con base en el tipo de cambio, comisiones y la cantidad final en pesos que se recibe en México, lo cual permite elegir la opción que brinde más beneficios.
Profeco explicó que la herramienta muestra los datos actualizados de las principales empresas que operan en ciudades clave de Estados Unidos, ofreciendo mayor transparencia a quienes envían dinero a sus familias.
Un ejercicio realizado por la dependencia —tomando como referencia cuatro envíos de 400 dólares entre agosto y noviembre de 2025— mostró que Financiera para el Bienestar (Finabien) fue la remesadora que más pesos entregó, con una diferencia de hasta $1,605.00 pesos extra frente a otras opciones, en modalidad de depósito o transferencia.
Finabien opera con presencia en más de mil municipios del país, lo que permite retirar los recursos de forma rápida y segura, según datos de Profeco.
La dependencia federal exhortó a los usuarios a revisar los términos y condiciones del servicio de remesas, así como comparar antes de enviar, para maximizar el esfuerzo económico que realizan las y los connacionales desde el extranjero.
