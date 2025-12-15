El precio de la tradición; cenas decembrinas suben 17% en México

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Las cenas de Navidad y Año Nuevo en México se perfilan este 2025 como un lujo que amenaza el presupuesto familiar. Según el más reciente monitoreo de precios de la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes (Anpec), el costo promedio por una cena navideña se ha encarecido un 17% respecto al año pasado, alcanzando los $1,400 pesos por persona, es decir, $17,100 pesos por una reunión de 15 comensales.
El estudio, difundido por la Anpec a través de un comunicado, revela que celebrar en casa podría ser la única opción viable para muchas familias mexicanas, ante el aumento de precios que golpea directamente la mesa decembrina. Cenar fuera de casa, por ejemplo, puede representar un gasto de entre dos y cinco veces más por persona.
Y aunque el contexto económico no ha dado tregua, el aumento del impuesto a las bebidas saborizadas —que pasará de $1.64 a $3.08 pesos por litro en 2025— también pone su granito de sal al alza generalizada.
Para quienes buscan evitar la organización y prefieren celebrar en hoteles o restaurantes, los precios pueden ser incluso prohibitivos: desde $5,000 hasta $10,000 pesos por persona en cenas de gala en hoteles de alta gama, mientras que los restaurantes de categoría media ofrecen paquetes de entre $2,500 y $5,000 pesos por adulto.
El dato más crudo es que con el salario mínimo diario actual de $248.93 pesos, una cena decembrina completa para 15 personas representa el equivalente a más de 68 días de salario. Aun con el incremento proyectado a $278.8 pesos para 2026, la brecha entre ingresos y gasto festivo sigue siendo abismal.
RPO