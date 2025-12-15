Economía

El precio de la tradición; cenas decembrinas suben 17% en México

El costo de una cena navideña para 15 personas alcanza los $17,100 pesos
Cenar fuera de casa puede costar hasta cinco veces más
Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Las cenas de Navidad y Año Nuevo en México se perfilan este 2025 como un lujo que amenaza el presupuesto familiar. Según el más reciente monitoreo de precios de la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes (Anpec), el costo promedio por una cena navideña se ha encarecido un 17% respecto al año pasado, alcanzando los $1,400 pesos por persona, es decir, $17,100 pesos por una reunión de 15 comensales.

El estudio, difundido por la Anpec a través de un comunicado, revela que celebrar en casa podría ser la única opción viable para muchas familias mexicanas, ante el aumento de precios que golpea directamente la mesa decembrina. Cenar fuera de casa, por ejemplo, puede representar un gasto de entre dos y cinco veces más por persona.

Los datos no son menores. De acuerdo con el desglose del informe, tan solo las botanas y entradas suman $1,750 pesos, mientras que el plato fuerte, compuesto por pavo, pierna, bacalao o romeritos, junto con guarniciones, alcanza los $7,150 pesos. Las bebidas, desde cervezas hasta sidra para el brindis, rondan los $4,550 pesos. A ello se suma el postre ($1,450 pesos), la decoración básica ($1,200 pesos) y regalos modestos que oscilan entre $500 y $1,000 pesos por persona.

Y aunque el contexto económico no ha dado tregua, el aumento del impuesto a las bebidas saborizadas —que pasará de $1.64 a $3.08 pesos por litro en 2025— también pone su granito de sal al alza generalizada.

Para quienes buscan evitar la organización y prefieren celebrar en hoteles o restaurantes, los precios pueden ser incluso prohibitivos: desde $5,000 hasta $10,000 pesos por persona en cenas de gala en hoteles de alta gama, mientras que los restaurantes de categoría media ofrecen paquetes de entre $2,500 y $5,000 pesos por adulto.

El dato más crudo es que con el salario mínimo diario actual de $248.93 pesos, una cena decembrina completa para 15 personas representa el equivalente a más de 68 días de salario. Aun con el incremento proyectado a $278.8 pesos para 2026, la brecha entre ingresos y gasto festivo sigue siendo abismal.

