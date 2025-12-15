El precio de la tradición; cenas decembrinas suben 17% en México

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Las cenas de Navidad y Año Nuevo en México se perfilan este 2025 como un lujo que amenaza el presupuesto familiar. Según el más reciente monitoreo de precios de la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes (Anpec), el costo promedio por una cena navideña se ha encarecido un 17% respecto al año pasado, alcanzando los $1,400 pesos por persona, es decir, $17,100 pesos por una reunión de 15 comensales.

El estudio, difundido por la Anpec a través de un comunicado, revela que celebrar en casa podría ser la única opción viable para muchas familias mexicanas, ante el aumento de precios que golpea directamente la mesa decembrina. Cenar fuera de casa, por ejemplo, puede representar un gasto de entre dos y cinco veces más por persona.