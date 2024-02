Cuida tus finanzas en pareja con estos consejos

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El 14 de febrero es una fecha que a pesar de estar con nuestros seres queridos, siempre representa un gasto, ya sea el salir a comer con nuestra pareja o con familiares, por lo que también es una fecha ideal para mejorar nuestras finanzas.

En entrevista para el medio Publimetro, Sandra Huerta, coach de finanzas, indicó que tener estabilidad económica en una relación, es sinónimo de “mantener la llama de amor y hasta la pasión”, debido a que sin dicha condición la relación puede estallar.

Huerta detalló que cerca del 70% de los divorcios están relacionados, con el manejo del dinero, con asuntos como “yo pago más”, “el gasto no alcanza”, “compras mucho, no hay vacaciones y no sé ni cuánto ganas”.

Es muy común escuchar que las abuelas dicen que cuando el "dinero sale por la puerta, el amor salta por la venta", y esto es porque nadie puede vivir de amor; hay que pagar servicios, cubrir la renta, comprar comida, entre otras cosas.

Aquí te dejamos algunos consejos para administrar tu dinero en pareja.