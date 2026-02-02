¿Cuánto se pagará por oficio en 2026? Así quedan los salarios mínimos

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El salario mínimo en México registró un incremento a partir del 1 de enero de 2026, de acuerdo con el tabulador oficial vigente, lo que impactará directamente a miles de trabajadores en Michoacán, especialmente en sectores de servicios, oficios y trabajo doméstico.
Con este ajuste, el salario mínimo general será de $248.93 a $278.80 pesos diarios, lo que equivale a $8,364 pesos mensuales. En tanto, en la Zona Libre de la Frontera Norte, el monto se incrementará a $419.88 pesos diarios, es decir, $12,596.40 pesos al mes.
De acuerdo con la información oficial, el aumento tiene como objetivo continuar con la recuperación del poder adquisitivo de los trabajadores frente a la inflación, y es de aplicación obligatoria para empleadores de todo el país.
Además del salario general, el tabulador establece montos mínimos diarios para diversos oficios y actividades, entre los que destacan:
Albañil, carpintero y herrero: $440.87 diarios
Electricista y plomero: $440.87 diarios
Chofer de camión de carga general: $440.87 diarios
Cocinero(a) y mesero(a): $440.87 diarios
Trabajador(a) del hogar: $275.36 diarios
Estos montos corresponden a una jornada diaria de trabajo y representan el pago mínimo legal que debe respetarse, independientemente de acuerdos individuales o condiciones particulares.
Autoridades laborales han reiterado que los empleadores deben ajustar salarios, contratos y nóminas a partir del pasado enero de 2026, ya que el incumplimiento puede derivar en sanciones administrativas.
El incremento al salario mínimo es considerado uno de los principales referentes económicos para millones de familias en Michoacán, particularmente en Morelia, donde gran parte de la población ocupada se desempeña en actividades comerciales, de servicios y oficios tradicionales.
