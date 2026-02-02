¿Cuánto se pagará por oficio en 2026? Así quedan los salarios mínimos

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El salario mínimo en México registró un incremento a partir del 1 de enero de 2026, de acuerdo con el tabulador oficial vigente, lo que impactará directamente a miles de trabajadores en Michoacán, especialmente en sectores de servicios, oficios y trabajo doméstico.

Con este ajuste, el salario mínimo general será de $248.93 a $278.80 pesos diarios, lo que equivale a $8,364 pesos mensuales. En tanto, en la Zona Libre de la Frontera Norte, el monto se incrementará a $419.88 pesos diarios, es decir, $12,596.40 pesos al mes.