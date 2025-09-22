Economía

Con más de 350 mil toneladas, Michoacán domina la industria fresera

Superando por amplio margen a Baja California y Guanajuato
Con más de 350 mil toneladas, Michoacán domina la industria fresera
ESPECIAL
MiMorelia.com
Publicado

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Con una producción que supera las 354 mil toneladas anuales, Michoacán se consolida como el principal productor de fresa en México, muy por encima de otros estados clave como Guanajuato y Baja California.

De acuerdo con datos difundidos por el gobierno de México, el estado genera más del 60% de la fresa nacional, convirtiéndose en un motor agroalimentario no solo en el país, sino a nivel internacional. En comparación, Guanajuato produce poco más de 96 mil toneladas, seguido de Baja California con 93 mil toneladas.

También figuran en la lista estados como Jalisco, con casi 14 mil toneladas, y el resto del país con un estimado de 8,448 toneladas en total.

El éxito michoacano se atribuye a la fertilidad de la tierra, el conocimiento técnico de sus productores y las condiciones climáticas ideales para este cultivo. Municipios como Zamora, Jacona y Tangancícuaro son referentes nacionales en el sector.

Este liderazgo también impacta en el ámbito económico, ya que la fresa michoacana es uno de los productos estrella de exportación agrícola del estado, con alta demanda en mercados como Estados Unidos, Canadá y Europa.

agm

fresa Michoacán
producción de fresa en México
Zamora exportación agrícola

Más vistas

No stories found.
logo
Mi Morelia.com
mimorelia.com