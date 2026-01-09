Comienza bien el año: tips clave para cuidar tu dinero desde enero

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La llamada cuesta de enero no tiene por qué ser sinónimo de deudas y estrés financiero. Para muchas familias mexicanas, este mes representa la oportunidad de empezar de nuevo con mejores hábitos económicos. Por ello, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), en colaboración con la CONDUSEF, dio a conocer una guía práctica con 10 pasos para evitar el sobreendeudamiento en 2026.
Esta campaña busca fomentar una cultura de consumo responsable, planeación financiera y conocimiento de derechos, para que las personas consumidoras puedan tomar mejores decisiones económicas en su vida diaria.
Planea tus compras: Evita gastos innecesarios con listas y presupuestos.
Vive dentro de tus posibilidades: Ajusta tus gastos a lo que realmente ingresas.
Prefiere ahorrar antes de endeudarte: Ten un fondo de emergencia.
Compara precios y calidad: Toma decisiones inteligentes.
Prioriza lo necesario: Atiende lo básico antes que lo deseado.
Usa el crédito con responsabilidad: No lo veas como ingreso adicional.
Evita compras por impulso o moda: Pregúntate si realmente lo necesitas.
Liquida tus deudas lo antes posible: Planea tus pagos.
Fortalece tu educación financiera: Infórmate sobre productos y servicios.
Conoce y ejerce tus derechos como consumidor: Proteger tu dinero también es tu responsabilidad.
Estas recomendaciones tienen la intención de iniciar 2026 sin arrastrar deudas innecesarias, fomentar el ahorro y tomar decisiones más conscientes que perduren todo el año.
BCT