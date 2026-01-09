Comienza bien el año: tips clave para cuidar tu dinero desde enero

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La llamada cuesta de enero no tiene por qué ser sinónimo de deudas y estrés financiero. Para muchas familias mexicanas, este mes representa la oportunidad de empezar de nuevo con mejores hábitos económicos. Por ello, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), en colaboración con la CONDUSEF, dio a conocer una guía práctica con 10 pasos para evitar el sobreendeudamiento en 2026.

Esta campaña busca fomentar una cultura de consumo responsable, planeación financiera y conocimiento de derechos, para que las personas consumidoras puedan tomar mejores decisiones económicas en su vida diaria.