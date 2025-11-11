Claves para que El Buen Fin no arruine tus finanzas

Haz una lista de compras prioritarias

Antes de dejarte llevar por los anuncios, define qué productos necesitas realmente. Evita “aprovechar” descuentos en artículos que no tenías en mente.

Establece un presupuesto claro

Saber cuánto puedes gastar (y respetarlo) es clave. Si sobra dinero, mejor ahórralo o resérvalo para gastos imprevistos.

Compara precios antes y durante el evento

No todos los “descuentos” son reales. Usa plataformas de comparación de precios o verifica el historial de precios en línea.

Cuidado con la tarjeta de crédito

No es dinero extra. Si la usas, asegúrate de poder pagar todo en tu fecha de corte para evitar cargos por intereses.

Meses sin intereses… con cabeza fría

Esta opción solo vale la pena si puedes pagar puntualmente cada mes. Retrasarte puede generar recargos altos.

Evita las compras por impulso

Las ofertas relámpago pueden ser tentadoras, pero si no lo necesitas, ni barato es negocio.

Lee la letra pequeña

Algunas promociones aplican solo en ciertas condiciones: tiendas, tarjetas específicas o productos seleccionados. Asegúrate de que el descuento se refleje en tu ticket.