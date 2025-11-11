Claves para que El Buen Fin no arruine tus finanzas

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Cada año, millones de michoacanos esperan los días de El Buen Fin, y este 2025 no será la excepción. Del 13 al 17 de noviembre, tiendas físicas y plataformas en línea desplegarán descuentos en todo tipo de productos, desde electrónicos hasta ropa y servicios. Pero detrás de las promociones irresistibles, también hay riesgos financieros.
Existen consejos esenciales para aprovechar al máximo las promociones de forma inteligente y responsable:
Haz una lista de compras prioritarias
Antes de dejarte llevar por los anuncios, define qué productos necesitas realmente. Evita “aprovechar” descuentos en artículos que no tenías en mente.
Establece un presupuesto claro
Saber cuánto puedes gastar (y respetarlo) es clave. Si sobra dinero, mejor ahórralo o resérvalo para gastos imprevistos.
Compara precios antes y durante el evento
No todos los “descuentos” son reales. Usa plataformas de comparación de precios o verifica el historial de precios en línea.
Cuidado con la tarjeta de crédito
No es dinero extra. Si la usas, asegúrate de poder pagar todo en tu fecha de corte para evitar cargos por intereses.
Meses sin intereses… con cabeza fría
Esta opción solo vale la pena si puedes pagar puntualmente cada mes. Retrasarte puede generar recargos altos.
Evita las compras por impulso
Las ofertas relámpago pueden ser tentadoras, pero si no lo necesitas, ni barato es negocio.
Lee la letra pequeña
Algunas promociones aplican solo en ciertas condiciones: tiendas, tarjetas específicas o productos seleccionados. Asegúrate de que el descuento se refleje en tu ticket.
