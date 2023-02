Buscan alternativas para que ayuntamientos puedan pagar adeudos

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Ante el adeudo heredado que tienen diferentes municipios con el gobierno del estado, se buscan distintas alternativas para que puedan solventarlos y puedan acceder a programas como el Fortapaz, indicó el titular de la Secretaría de Finanzas y Administración de Michoacán, Luis Navarro García, en el marco de la reunión estatal de Tesoreros Municipales que se realizó hoy en Morelia.

En entrevista con medios de comunicación, el funcionario estatal compartió que por ejemplo alrededor del 50 por ciento de los 113 municipios heredaron deudas fuertes de las administraciones pasadas en cuanto al pago del impuesto del 3 por ciento de la nómina con el gobierno estatal, así como con el SAT, el IMSS y otras instituciones.

Puntualizó que ante esta situación este año en el Fortapaz, que se fondea con el impuesto sobre la nómina, en las reglas de operación se estableció que los municipios que no estén al corriente del pago de este gravamen, no podrán acceder al recurso del fondo, ya que detectaron que el año pasado no todos los gobiernos municipales hicieron su aportación.

Aclaró que ante esta problemática, el gobierno estatal ha buscado darle opciones a los ayuntamientos para que puedan pagar sus deudas con el gobierno del estado, como hacer conciliaciones en caso de que la administración estatal tenga pagos pendientes en otros conceptos con los municipios.

En ese sentido, mencionó que también analizan una alternativa, en la que a través de la buena relación que tiene el gobierno estatal con los bancos, se podrían dar adelantos de hasta dos meses a los municipios.

Explicó para que Multiva, por ejemplo, le va a prestar a cada uno de los 40 municipios que podrían acceder a 3 millones de pesos con tasas fijas y con la autorización previa del Cabildo.