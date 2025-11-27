Black Friday y Cyber Monday: ¿también aplican en México?

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- A finales de noviembre, mientras en Estados Unidos millones madrugan para cazar ofertas después del pavo, en México cada vez más personas esperan con ansiedad los días que han revolucionado las compras: Black Friday, Cyber Monday y Cyber Week.

Lo que comenzó como una tradición comercial estadounidense ha encontrado tierra fértil entre consumidores mexicanos. Aunque el “Buen Fin” ya figura como evento nacional, el Black Friday —que este 2025 será el viernes 28 de noviembre— se ha convertido en la fecha predilecta para adquirir electrónicos, renovar el clóset, comprar juguetes o hasta adelantar regalos navideños... y todo, con descuentos que rara vez se ven en otras temporadas.

El Black Friday nació en Filadelfia, en la década de 1960, como una manera de referirse al caótico tráfico posterior al Día de Acción de Gracias. Hoy, es sinónimo de rebajas. En México, aunque no tiene carácter oficial, plataformas como Amazon, Mercado Libre, Walmart, Liverpool, Sears, así como decenas de marcas de moda, hogar y tecnología, han adoptado el concepto con entusiasmo.

Y justo cuando crees que todo terminó... llega el Cyber Monday, el lunes siguiente (1 de diciembre en 2025), cuando las tiendas digitales lanzan sus mejores promociones, con especial enfoque en tecnología, gadgets y moda online.

Pero si algo sabe el comercio moderno es que alargar la emoción vende. Así nació la Cyber Week, un maratón de ofertas que abarca desde el viernes 28 de noviembre hasta el domingo 7 de diciembre. Algunas tiendas incluso extienden sus promociones más allá, con cupones, descuentos progresivos y meses sin intereses.

A diferencia de otras temporadas, el Black Friday, Cyber Monday y Cyber Week ofrecen precios bajos antes del alza habitual de diciembre. Además, permiten comprar con más calma, comparar precios y aprovechar promociones bancarias.