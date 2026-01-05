Auditorías más justas y devoluciones más rápidas: esto presenta el SAT para 2026

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Con el objetivo de promover una cultura de cumplimiento y reforzar la confianza ciudadana, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) dio a conocer una serie de mejores prácticas de transparencia en los procesos de auditoría fiscal que se implementarán en 2026.

De acuerdo con el comunicado oficial, se publicará el Plan Maestro 2026 “Atención al contribuyente y fiscalización”, que busca garantizar un trato justo y equitativo en los procedimientos de revisión.

Entre las principales medidas destacan: