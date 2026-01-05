Auditorías más justas y devoluciones más rápidas: esto presenta el SAT para 2026

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Con el objetivo de promover una cultura de cumplimiento y reforzar la confianza ciudadana, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) dio a conocer una serie de mejores prácticas de transparencia en los procesos de auditoría fiscal que se implementarán en 2026.
De acuerdo con el comunicado oficial, se publicará el Plan Maestro 2026 “Atención al contribuyente y fiscalización”, que busca garantizar un trato justo y equitativo en los procedimientos de revisión.
Se realizará solo una auditoría por contribuyente en caso de incumplimiento.
En cada auditoría se solicitará una muestra parcial de datos para su análisis.
Las revisiones se enfocarán principalmente en contribuyentes que:
Utilicen factureras.
Simulen deducciones.
Tengan ingresos no declarados.
Abusen de estímulos fiscales.
Realicen operaciones en paraísos fiscales.
Presenten inconsistencias entre lo que compran y venden, entre otras conductas.
El SAT también precisó que los tiempos de devolución de impuestos serán más ágiles: en promedio 5 días para personas físicas y 30 días para empresas, por debajo del plazo legal de 40 días hábiles.
Estas acciones buscan optimizar los recursos del sistema tributario, disminuir auditorías innecesarias y garantizar un piso parejo para todos los contribuyentes del país.
BCT