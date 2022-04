Advierte Infonavit sobre fraudes en remates de casas

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El titular del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) en Michoacán, Sergio Adem Argueta advirtió que al interior de la República han detectado casos de fraude en remate de casas.

No obstante, en entrevista para MIMORELIA.COM recordó que desde el 2018 la dependencia a nivel nacional no embarga y no remata la cartera vencida, sino que ofrece 16 soluciones para que los trabajadores se puedan poner al corriente con sus créditos.

Explicó que en el vecino estado de Jalisco detectaron esta situación donde le solicitaban a los trabajadores anticipos para adquirir la casa habitación en remate, sin embargo, son casas deshabitadas con dueño, principalmente, afectando el bolsillo de las familias que buscan tener un patrimonio.