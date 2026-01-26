Adiós a los datos de tarjeta: así funciona Pago Directo de BBVA México

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- BBVA México presentó Pago Directo, una solución digital que permite a sus clientes realizar pagos en línea sin necesidad de compartir los datos de su tarjeta, integrando el proceso de forma segura desde su aplicación móvil.
Desarrollado en colaboración con Conekta, esta herramienta representa un avance en la estrategia de finanzas embebidas, al permitir que los pagos se realicen directamente dentro de plataformas digitales de terceros, como marketplaces o e-commerce, con una experiencia fluida y sin fricciones.
Durante su etapa de prueba, Pago Directo facilitó más de 26 mil transacciones, por un monto total de 25.3 millones de pesos, alcanzando a 24 mil usuarios y con un ticket promedio cercano a los mil pesos. Hasta ahora, 389 empresas han integrado esta solución en sus operaciones.
Para los usuarios, el proceso es simple: al momento de pagar en un comercio digital que cuente con esta opción, se selecciona Pago Directo BBVA como método, lo cual redirige automáticamente a la app del banco, donde se autoriza la operación, sin ingresar datos bancarios.
BBVA México proyecta que esta innovación supere los 2 millones de transacciones mensuales durante 2026, a medida que más empresas adopten este ecosistema financiero digital. Actualmente, el banco cuenta con una base de 30 millones de clientes digitales, de los cuales más de 80 mil son clientes empresariales que ya realizan cerca de 70 millones de transacciones al mes.
BCT