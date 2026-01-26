Adiós a los datos de tarjeta: así funciona Pago Directo de BBVA México

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- BBVA México presentó Pago Directo, una solución digital que permite a sus clientes realizar pagos en línea sin necesidad de compartir los datos de su tarjeta, integrando el proceso de forma segura desde su aplicación móvil.

Desarrollado en colaboración con Conekta, esta herramienta representa un avance en la estrategia de finanzas embebidas, al permitir que los pagos se realicen directamente dentro de plataformas digitales de terceros, como marketplaces o e-commerce, con una experiencia fluida y sin fricciones.

Durante su etapa de prueba, Pago Directo facilitó más de 26 mil transacciones, por un monto total de 25.3 millones de pesos, alcanzando a 24 mil usuarios y con un ticket promedio cercano a los mil pesos. Hasta ahora, 389 empresas han integrado esta solución en sus operaciones.