Últimas horas del Buen Fin 2025: ¿aún hay ofertas reales?

En el mundo digital, la respuesta es clara: hasta las 23:59 horas de este lunes. Un minuto después, los descuentos desaparecerán, y los precios volverán a la normalidad. Así que, si tienes una compra pendiente, tu dispositivo móvil podría ser tu mejor aliado para cerrar el día con una ganga.

En cambio, en tiendas físicas el panorama es más variable. Grandes cadenas y centros comerciales en Morelia y otras ciudades michoacanas planean cerrar entre las 21:00 y 23:00 horas. Algunas sucursales podrían extender su horario, pero lo ideal es verificar directamente con cada tienda antes de lanzarte a comprar.

Para quienes no encontraron lo que buscaban o aún esperan bajar más precios, las buenas noticias no terminan aquí. A partir del viernes 28 de noviembre comienza el Black Friday, seguido del Cyber Monday, y posteriormente las tradicionales ventas nocturnas y liquidaciones de fin de año.